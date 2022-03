Grietje Buring neemt na 39 jaar afscheid van de Noorderkroon

RODEN – Zondag 27 februari was haar allerlaatste werkdag in zorgcentrum de Noorderkroon in Roden. Grietje Buring stopt ermee: het is mooi geweest, zegt ze. Grietje heeft met veel plezier in de Noorderkroon gewerkt en heeft in al die jaren veel meegemaakt ze zegt vaak: ik kan er wel een boek over schrijven’. Grietje is een medewerker van de oude stempel, volgens collega’s; geen gezeur gewoon doorgaan. Regels en Protocollen had ze weinig mee en dat was zeker te merken. Als ze op stap was en het nummer van Mooi Wark werd gedraaid ‘Schijt aan regels’ Grietje zong dit nummer uit volle borst mee. Grietje heeft zich in die 39 jaar slechts twee keer ziekgemeld op Grietje kon je rekenen ze stond voor bewoners en collega’s altijd klaar. Grietje is in het bezit van een collegaboekje vrijwel iedereen die in de Noorderkroon heeft gewerkt of er nog werkzaam zijn heeft in haar boekje geschreven en er een foto bij geplakt, een mooie herinnering. Grietje gaat zich niet vervelen. Ze heeft namelijk veel hobby’s zoals wandelen en dan het liefst heel veel kilometers of fietsen en creatief bezig zijn. Als ze niet samen met haar Albert op pad is met de camper zijn er altijd nog haar kleinkinderen waar ze nu nóg meer tijd voor kan vrijmaken. Haar collega’s wensen haar een mooie toekomst!