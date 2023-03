Grietje Nieuwhof hield zaterdag een Open Atelier Dag

Keramiek en schilderijen die zich in een unieke stijl onderscheiden

RODEN – Wie het atelier en de cursusruimte van Grietje Nieuwhof binnenkomt voelt zich gelijk thuis. Het is er prettig toeven tussen de werkstukken van keramiek en de kleurrijke schilderijen aan de wanden. NieuwhofArt is de verbindende naam die kunst, cursussen en workshops aan elkaar koppelt.

‘Vanaf de eerste dag dat wij hier zijn komen wonen aan Zudden 6 in de Noordhoek in Roden hebben we het enorm naar ons zin.’ Grietje en man Andries woonden voorheen in Norg en toentertijd vonden de cursussen keramiek plaats in De Brinkhof. Nu dan is dit de plek waar alles gebeurt. ‘Dit wilde ik eigenlijk altijd al. Het is erg prettig en relaxt om je werk en je thuis dicht bij elkaar te hebben. Atelier, huis en tuin staan zo met elkaar in verbinding. Ik vind dat prettig.’

Wat altijd is gebleven is haar eigen unieke stijl van schilderen en haar beelden van prehistorische vogels. ‘De vogel is de verbinding tussen hemel en aarde. Ik wilde iets maken wat niet alledaags was en zo kwam ik op deze vogels uit. Sommige mensen vinden ze lijken op de Dodo en dat is prima. Deze vogels hebben ooit bestaan en ik geef ze op deze manier weer een leven. Soms groot gemaakt, dan weer klein of samen gegroepeerd. Vogels hebben een ziel. Dromerig uitkijkend, zittend op de rand van een waterbad of juist uitkijkend met een scherpe blik. Beschermend en doorgrondend. Iedere vogel is uniek.’

De prehistorische exemplaren worden gemaakt van keramiek en brons. Creaties die ontstaan in haar atelier. Het doet Grietje Nieuwhof te kort om alleen de vogels te benoemen. Er zijn fantasiefiguren te ontdekken, slakkenhuizen of haar nieuwe creatie die een poort laat zien. ‘Een poort is voor mij een metafoor naar een nieuw leven. Even aan je zelf denken, een andere richting inslaan. Als je door de poort gaat kun je in een andere dimensie terecht komen. Een plek waar je voor kan kiezen om thuis te komen. In mijn werk komt het verleden vaak sterk tot leven.’

Nog altijd worden er cursussen gegeven door haar. Wekelijks zijn er groepen die van haar les krijgen in keramiek. Soms ook komt er een familiegroep meedoen aan een workshop of is het maken van een werkstuk onderdeel van een bedrijfsuitje. ‘Het is mooi om met mensen creaties te maken die iets voor hen kunnen betekenen. Samen aan de slag motiveert ook. Soms ontstaan er in groepen vriendschappen, dat is mooi.’

Partner Andries geniet ook van de bedrijvigheid in het atelier. ‘Daar waar dat kan steek ik een hand uit de mouwen. In het atelier is altijd wel wat te doen. Zelf heb ik eigen ruimte met een hout- en metaalhoek. Kijk, daar maak ik wat ik leuk vind.’

Afgelopen zaterdag was er ook ruimte voor cursisten om hun werkstukken op te halen of te brengen. Nu komt er weer enig rust op dit gebied. ‘Voor mij is dat ook een periode die ik koester. Ik krijg zo de tijd om weer nieuwe ideeën op te doen en uit te werken. Zo nu en dan moet je jezelf ook die tijd gunnen. Tijd om mezelf te ontwikkelen.’

Meer weten, maak eens een afspraak en kijk op www.nieuwhofart.nl.