Griezelen in het Mensingebos is zeker niet voor angsthazen!

RODEN – Op initiatief van Welzijn in Noordenveld en de Spelweek Noordenveld vond afgelopen zaterdag een bijzondere activiteit plaats in het Mensingebos. Daar kon jeugd vanaf dertien jaar heerlijk griezelen. Met het thema ‘It’s Alive!’ gingen de grimeurs aan de slag. Vrijwilligers werden professioneel in de schmink gezet, waardoor er een ontzettend spannende griezeltocht kon worden georganiseerd. Dat het spannend was, bleek wel uit de reacties van de deelnemers. Na tijd kon men even rustig van de schrik bekomen in het Trefpunt Scheepstra. Al met al een zeer geslaagde dag, opgezet door jongerenwerker Erik van der Heide en Ronald Uilenberg van de Spelweek Noordenveld. ‘Zeker voor herhaling vatbaar’, klonk het opgetogen!