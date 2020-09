Griffier Werner Damman neemt afscheid

RODEN – De verhalen van 17 jaar als griffier zijn legio. Werner Damman maakte in die hoedanigheid nog eens een huwelijksaanzoek in de raad mee, zag hoe steeds meer zaken digitaal werden geregeld en had te maken met in totaal vijf verschillende colleges. Hij behoort tot de eerste generatie griffiers van Drenthe. Sinds de komst van het dualisme in 2003, was hij onafgebroken de griffier van Noordenveld. ‘Ik ben de laatste van de eerste generatie in Drenthe die afscheid neemt’, wist Damman afgelopen woensdag bij zijn laatste vergadering te vertellen. Ook voor hem is het nu klaar. Ten overstaan van de raad werd hij door burgemeester Klaas Smid geprezen om zijn jarenlange inzet, kunde en geduld. Damman zelf bedankte zijn collega’s, met wie hij jarenlang een goed team vormde. Ook de komende jaren blijft hij zich inzetten voor de gemeente, zij het in een andere functie. Damman gaf aan benieuwd te zijn naar de toekomst en vooral vooruit te kijken. In ieder geval heeft Noordenveld straks een bekend gezicht minder in de raadszaal – er van uit gaande dat daar ooit weer wordt vergaderd. Damman nam onder luid applaus afscheid van de raad en heeft in Cees Vos een waardig vervanger.