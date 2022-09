Grijpen, boksen en botsen op de kermis

RODEN – Ook de kermisexploitanten deden goede zaken het afgelopen weekend. Veel papa’s en mama’s streken een hand (of twee) over hun hart om hun kroost te laten ballen gooien, touwtje trekken of eendjes vangen. Ook de botsauto’s waren in trek. Net als de suikerspinnen en de oliebollen. Of dat vandaag en morgen ook het geval is, valt nog niet te zeggen. De weergoden hebben er weinig zin in de aankomende dagen. Maar zaterdag en zondag was het in elk geval genieten met een grote G. Duizenden mensen genoten met volle teugen van de kermis, artiesten, de parade en de schitterende optredens is het dorp!