Groei webshops explosief: 13.000 nieuwe webwinkels

Waar voor vele organisaties het afgelopen jaar zeer uitdagend was, lijkt het in een sector goed zeer goed te gaan: webshops. Naast dat bestaande organisaties zich naar het online web verplaatsen om toch nog te kunnen verkopen, komen er ook meer webshops bij. Over heel 2020 kwamen er 13.000 webwinkels bij, zo rapporteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Groei van 24%

In 2020 registreerden 13.000 nieuwe bedrijven zich met het label webwinkel. Dit is een groei van 24% meldde het CBS. De meeste webshops richting zich op fashion, non-food of huis- en tuinartikelen. Een sector die in verhouding online fors gegroeid is, is die van feestartikelen, zo maakte de Kamer van Koophandel (KVK) recent bekend. Waar in 2015 68 van de 495 bedrijven online feestbenodigdheden verkochten is dit anno 2020 verdrievoudigd.

Corona dwingt digitalisering af

Met het beperken van de reisbewegingen en het advies om thuis te blijven tijdens de coronacrisis, steeg het online shoppen explosief. Het CBS maakte bekend dat er in 2020 696 miljoen euro besteed is aan online verkopen bij Europese webwinkels door Nederlandse consumenten. In Nederland lag het aantal online uitgaven in het tweede kwartaal van 2020 55% boven het aantal bestedingen in hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor. Er zijn vele webshops bijgekomen die willen profiteren van het online winkelen wat door de huidige crisis een grote groei doormaakte

Moordende concurrentie

Met de groei in het aantal webshops, betekent dit ook dat de concurrentie toeneemt. Hierdoor is het steeds moeilijker voor bedrijven om boven het maaiveld uit te steken. Webshops moeten goed vindbaar zijn in online zoekresultaten bijvoorbeeld om zo voldoende op te vallen voor potentiële kopers.

Hiervoor is website optimalisatie onmisbaar voor alle nieuwe webwinkels. Voor webshopeigenaren is het van belang om zich te onderscheiden van de concurrentie. Daarom is groeit ook de online marketingbranche aanzienlijk de afgelopen maanden.