Groen licht aanpak Roden-Zuid, géén rondweg en nieuw plan verkeersdoorstroming

NOORDENVELD – Noordenveld kan aan de slag met de ontwikkeling van Roden-Zuid. De gemeenteraad heeft maandagavond haar goedkeuring gegeven voor de aanpak van het Zuidelijke deel van Roden waar woningen moeten verrijzen. Wel moet het college nog goed kijken naar de verkeersdoorstroming in het centrum. Daarvoor moet ze op korte termijn in gesprek met alle belanghebbenden. Een rondweg behoort in ieder geval niet tot de opties. De weerstand op de aanleg van een rondweg om verkeer om het centrum heen te leiden stuitte op zoveel weerstand van onder andere horecaondernemers en de Roder Zakenkring, dat dat van tafel is. Het college moet met een nieuw plan komen voor de verkeerssituatie in het dorp. CDA-raadslid opperde onlangs het ambitieuze plan om een verdiepte weg ter hoogte van het KY-hotel tot een het gemeentehuis aan te leggen en zo één grote horecaboulevard te creëren. Robert Meijer van de VVD ziet daar niets in en wees Holman op de toestanden die de Zuidelijke ringweg in Groningen met zich mee brengt.