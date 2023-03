Groen licht voor verhuizing manege de Hulhorst

‘Als je faciliteiten biedt, heeft dat een enorme aantrekkingskracht’

RODEN – De gemeenteraad van Noordenveld nam afgelopen week het besluit om de verplaatsing van manege De Hulhorst door te zetten. De manege gaat verhuizen naar de hoek Esweg en Hullenweg. Hiermee komt een lang gekoesterde wens in vervulling. De gemeenteraad van Noordenveld stelde hiervoor een extra krediet beschikbaar van 850.000 euro. Op de plek waar nu de manege staat wordt woningbouw ontwikkeld.

Dat extra krediet is bedoeld om de fors gestegen bouwkosten op te vangen. In totaal is met de verhuizing, inclusief het extra krediet, ruim 4 miljoen euro gemoeid. De gemeente Noordenveld neemt daarvan 2.5 miljoen euro voor haar rekening. Niet iedereen was gelukkig met de dure verhuizing van de manege. Tineke Nieboer (Lijst Groen Noordenveld) had het graag anders gezien maar kreeg voor haar standpunt niet de handen op elkaar. ‘Ik zie liever dat we de huidige manege gaan verbouwen. Dat is goedkoper en kan sneller.’ Nieboer sprak haar kritiek uit over de 8.5 ton die extra uitgetrokken moet worden om de verhuizing mogelijk te maken terwijl tweedehands kledingwinkel de Cirkel nul op het rekest kreeg toen het noodgedwongen op zoek moest naar een ander pand en vroeg om een financiële tegemoetkoming.

De huidige manege is sterk verouderd. De stallen voor de paarden zijn te klein. Ook wedstrijden op niveau kunnen al niet meer plaats vinden in de manege. Door de optie van woningbouw open te houden op het vrijkomend terrein van de huidige manege aan de Hullenweg, kunnen hier in de toekomst de financiële uitgaven mee gedekt worden. Wethouder Jos Darwinkel gaf aan dat er gewerkt wordt aan een totaalplan voor woningbouw in Roden Zuid. ‘Dit is alvast een deelplan,’ vertelde hij. ‘Verplaatsing van de manege staat de andere plannen niet in de weg.’

‘Vergunningen voor einde jaar rond’

Voorzitter van Rij- en Menvereniging Mensinghe Henk van Dijk is blij met het besluit van de raad. ‘Het was een euforisch en emotioneel moment woensdagavond’, reageert Van Dijk. ‘We zijn zo blij met de duidelijkheid. Juist het dierenwelzijn is een zorgenkindje. Dit kan niet langer zo.’ Nu de financiën en de locatie een feit zijn, kan het tekenwerk beginnen. Nog een beste klus, volgens de voorzitter. ‘We moeten rekening houden met de eisen die gesteld worden door de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en met onze eigen wensen. De stallen moeten aan een bepaalde afmeting voldoen. De manege moet planologisch ingedeeld worden. Daar zijn we al behoorlijk ver mee. We willen de vergunningen voor het einde van het jaar rond hebben. Dat betekent dat we het plan voor het zomerreces moeten inleveren.’

Aantrekkingskracht

De toekomstige manege aan de hoek Esweg Hullenweg wordt fors groter dan het huidige complex. ‘We gaan van anderhalf naar drieënhalf hectare. Straks kan er geparkeerd worden op ons eigen terrein. Dat doen we nu bij ONR. De overige 7 hectare, weilandgrond, pachten we van de gemeente.’ De nieuwe manege moet het neusje van de zalm worden. Grandeur van het hoogste niveau. Rondom de manage komt een paddock, een buitenverblijf voor paarden waar ze vanuit de stal naar toe kunnen lopen. Ideaal in het geval van natte winters, weet Van Dijk. ‘Op de nieuwe locatie komt ook een stapmolen zodat paarden die niet iedere dag gereden kunnen worden toch bewegen.’ Ook wordt het terrein voorzien van een waterberging. Als alles meezit, kan er aan het eind van dit jaar gestart worden met de bouw van de nieuwe manege. Van Dijk hoopt dat het complex in de loop van 2024 kan worden opgeleverd. ‘Voor de paardensport betekent dit zoveel meerwaarde. Er is ontzettend veel animo. Zo staan er ruim 20 pensionpaarden op de wachtlijst. Als je faciliteiten biedt, heeft dat een enorme aantrekkingskracht. Roden als hippisch centrum van het noorden? Dat zou mooi zijn. Roden is van oudsher een paardensportdorp. Dat moet zo blijven.’

Voor de toekomstige manege gaat het bestuur op zoek naar een nieuwe beheerder. De huidige beheerder van de Hulhorst, Dick Wieken, verhuist niet mee. ‘Dick is inmiddels 70. Er moet een jonge pitbull op. Dat gebeurt in goed overleg hoor. Maar goed, zo ver is het nog niet.’