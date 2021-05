Groene aanplant in Oostindie zorgt voor gezonde leefomgeving

LEEK – De gemeente Westerkwartier is bezig met de aanplant van groen in de woonwijk Oostindie in Leek. Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi hielp mee met het aanbrengen van de onderbeplanting op de dijkjes. Deze beplanting maakt deel uit van het groene gezicht van de straat Krokus. Wanneer de dijkjes straks volledig groen zijn, bieden die een beschuttend gevoel. Bewoners, vogels, insecten en andere dieren hebben profijt van deze schutting, wat resulteert in een prettig groene en gezonde leefomgeving.

De gemeente vindt variatie in haar groenaanplant belangrijk. In Oostindie in Leek zijn bij de straat Bostulp verschillende bomen geplant, zoals eik, prunus, linde en magnolia. Dit moet zorgen voor een ‘brinkachtige’ uitstraling, waar straks ruimte is om te voetballen, spelen en elkaar te ontmoeten.

‘Naast woningbouw moet er ook oog zijn voor een gezonde en groene leefomgeving in onze gemeente. Groene aanplant heeft een positieve invloed op de gezondheid en het welzijn van mensen en dieren. We gaan voor diversiteit om ervoor te zorgen dat het over vijftig jaar nog steeds groen en prettig wonen is in Oostindie, Leek en de gemeente Westerkwartier,’ aldus wethouder Dijkstra-Jacobi.