Groene bestuurders steunen Water Natuurlijk

NOORDENVELD – Water Natuurlijk doet mee aan de waterschapsverkiezingen, in Noordenveld wordt dat stevig ondersteund. Er staan vier bestuurders op de kieslijst, waaronder Jeroen Niezen, huidig dagelijks bestuurslid bij het waterschap. Casper Colenbrander, Frederik van Lookeren Campagne en Bertus Jan Epema delen iets: het belang van schoon water. Noordenveld is het brongebied van waterschap Noorderzijlvest, schoon regen- en kwelwater voedt via de beken het watersysteem van Noorderzijlvest, dat verder bestaat uit een groot deel van de provincie Groningen, van Lauwersoog tot Delfzijl. Waterkwaliteit en natuur staan onder druk, terwijl ze tot de belangrijkste kwaliteiten van het Noordenveldse landschap behoren. Daarom vinden zij elkaar bij Water Natuurlijk, en steunen Jeroen in zijn streven zijn werk bij het waterschap in de komende periode voort te zetten. Foto: Jeroen Niezen, Casper Colenbrander, Frederik van Lookeren Campagne en Bertus Jan Epema.