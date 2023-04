‘Groene long tussen twee wijken’

Werkgroep Hullenbos ziet liever geen hockeyclub op Beukenhofterrein

RODEN – De werkgroep Hullenbos – speelveld ziet liever geen hockeyclub op het Beukenhofterrein in Roden. Het terrein dat tussen de korfbalvelden en Sportcentrum de Hullen in ligt, grenst namelijk aan het Hullenbos. In dat bos woont onder andere een buizerd en is leefgebied voor vele andere dieren waaronder reeën en hazen, weten Hans Bor en Tjitske Kind van de werkgroep. Zij vrezen voor licht- en geluidschade in het bosje dat ook veel gebruikt wordt door wandelaars en hondenbezitters.

Toen Hans Bor en Tjitske Kind lucht kregen van het voorstel van de hockeyclub om te verkassen naar het terrein van de Beukenhof, gingen de alarmbellen af. De metershoge lichtmasten zouden zorgen voor lichtschade in het naastgelegen bos, denken de twee leden van de werkgroep. Geluidsoverlast is een goeie tweede reden om het niet te doen, zegt Kind die zelf dichtbij de club woonde en om die reden verhuisde. ‘In een tijd waarin natuur en bomen belangrijk zijn moet je daar juist zorgvuldig mee omgaan’, zegt Bor. ‘Het terrein was ooit een camping, maar daar is een uniek stukje natuur voor teruggekomen. Stel dat je de hockeyclub daar zou huisvesten, moeten vele bomen en boomwallen gerooid worden. Dat levert onherstelbare schade op. Ook verdwijnt de charme van het gebied. En op het huidige hockeycomplex zijn al zoveel bomen weggehaald om blad op de velden tegen te gaan. Verplaats je de club naar de Beukenhof, betekent dat een teloorgang voor het Hullenbos.’

De werkgroep Hullenbos- speelveld is opgericht in 2001 door Tjiske Kind en bestaat uit vijf leden en een stuk of tien vrijwilligers. De werkgroep zorgt voor het onderhoud en het schoonhouden van het Hullenbos, het aangrenzende speelveld en sinds een aantal jaren ook van het Beukenhofterrein. Zij zien het liefst dat de voormalige camping bos blijft, mét begaanbare paden zodat het voor iedereen toegankelijk is. ‘Ons uitgangspunt is om de natuur zoveel mogelijk overeind te houden. Het Hullenbos is de groene long tussen twee wijken in. Dat willen we graag zo houden.’

De werkgroep staat open voor alternatieven voor het Beukenhofterrein met als uitgangspunt dat de natuur in stand blijft. Ideeën hiervoor kunnen gemaild worden naar behouddebeukenhof@gmail.com. De werkgroep stuurt deze week een brief naar het college van burgemeester en wethouders om haar standpunten toe te lichten.

Wethouder Alex Wekema laat weten dat de voormalige camping ooit door de gemeente is aangekocht voor woningbouw. Over de invulling van het terrein kan hij nu nog geen uitspraken doen. Wel zegt hij dat de gemeente het idee van de hockeyclub om te verhuizen naar het Beukenhofterrein positief ontvangen heeft. Het huidige complex van de hockeyclub is 5 hectare groot, de club geeft aan wel kleiner te willen. De 3 hectare grote Beukenhof zou een uitkomst zijn.