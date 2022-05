Groene vingers beginnen te jeuken op plantjesmarkt in Peize

PEIZE – Groei en Bloei afdeling Roden organiseerde bij De Paardestal in Peize afgelopen weekend een plantjesmarkt. Menigeen met groene vingers kon zijn hart hier ophalen. Het erf rondom deze prachtige oude boerderij stond vol met groene pareltjes. Vaste planten, tomaten, paprika en klein fruit, allemaal opgekweekt door enthousiaste tuinliefhebbers. Ook was er ruimte voor tuindecoratie-artikelen en kunst. Onder het genot van een kopje koffie of thee konden bezoekers ook nog een kijkje nemen in de tuin bij deze oude boerderij die ook zeer de moeite waard is. De winkel van De Paardestal is al een paar jaar gesloten, maar een aantal keren worden er toch activiteiten bij de Paardestal georganiseerd. Dit zijn vaak tuingerichte evenementen. Liefhebbers met groene vingers weten dit mooie plekje in Peize dus goed te vinden.