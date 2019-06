Groep 7 de Marke in de race voor E-Waste

RODEN – De kids van groep 7 van de Marke gaan ervoor. Ze doen er alles aan om zoveel mogelijk afgedankte elektronische spullen (alles met een stekker) te verzamelen om ze vervolgens te laten recyclen. En daar is Tim, Anne, Vera en Twan (woordvoerders namens het project) uit groep 7 alles aan gelegen, want de school die het meeste elektronisch afval weet te verzamelen mag met de hele klas naar Nemo in Amsterdam. Twee grote karren vol oude elektronische meuk staan inmiddels al in de hal van de school. Als het aan de leerlingen ligt, komt daar nog véél meer bij. En het leuke is, mensen die hun oude tv, radio, pc of mobiel kwijt willen hoeven er helemaal niks voor te doen. Althans, alleen even op de website ewastereace.nl aangeven waar ze graag vanaf willen en de school aanvinken die de boel op mag komen halen. Ophalen, u leest het goed. Want mensen willen kunnen een tijd aangeven wanneer ze thuis zijn zodat de kinderen van de Marke de spullen op kunnen halen. Handig toch? Wie de kids van de Marke een tripje Amsterdam gunt, moet dat wel even doen vóór 21 juni. Dat is namelijk de sluitdatum van het E-Waste-project. Bekijk ook het FILMPJE van Tim, Anne, Vera en Twan op de website en Facebook-pagina van de Krant.