Groep 8 is een jaar vol veranderingen

NIEUW-RODEN- De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs blijft een spannend moment voor zowel kinderen als ouders. Er verandert van alles voor deze kinderen. Leerkrachten van groep 8 van OBS De Poolster zijn: Marleen de Vries, Betty Bennink en Frank van Hiel. Laatste twee genoemden vertellen over hun ervaringen met deze overstap. De enthousiaste docenten zijn beiden al meer dan 20 jaar onderdeel van De Poolster. ‘Dat is nog steeds hartstikke leuk,’ vertelt Frank van Hiel. ‘Er is in die tijd veel veranderd, zo hebben we een zowel een nieuwe directeur als een nieuw gebouw gekregen.’ Maar de goede sfeer op school is nooit veranderd.

Groep 8 is natuurlijk een belangrijk jaar voor kinderen. Ze worden voorbereid op de volgende stap van hun schoolcarrière. ‘De hoeveelheid spanning die de kinderen ervaren verschilt heel erg,’ vertelt Bennink. ‘Veel kinderen kijken uit naar de middelbare school, maar er zijn ook genoeg die ertegen op zien. Je hebt natuurlijk opeens te maken met een veel grotere school met veel meer lokalen. De kinderen geven aan dat ze het spannend vinden dat ze opeens meerdere docenten krijgen. Daarnaast brengen onderwerpen als toetsen en huiswerk onzekerheid met zich mee. Hier voeren we gesprekken over in de klas. Ook krijgen de kinderen de mogelijkheid om alvast een dagje mee te draaien op het voortgezet onderwijs en natuurlijk stimuleren we ze om naar open dagen te gaan.’ Van Hiel vult aan: ‘Door het alvast een beetje te ervaren, verdwijnt een groot gedeelte van die onzekerheid. Bovendien is er voor de zomervakantie altijd een kennismakingsmoment met de nieuwe klas en de nieuwe mentor.’ Het er gewoon even over hebben, dat is de sleutel voor de docenten van De Poolster. ‘Je ziet dat veel kinderen met een oudere broer of zus ook wat relaxter tegen de verandering aankijken. Zij hebben al mee kunnen kijken hoe hun oudere broer of zus het huiswerk aanpakt,’ aldus Bennink. Veel kinderen van De Poolster kiezen voor dezelfde middelbare scholen. Vandaar dat De Poolster korte lijntjes met deze scholen heeft. ‘Als kinderen graag bij elkaar in de klas willen komen op het voortgezet onderwijs, zijn hier mogelijkheden voor. We geven dan die namen door en dan wordt er rekening mee gehouden. Natuurlijk zijn dit geen grote groepen, je wilt natuurlijk geen klas met alleen maar kinderen van De Poolster. Maar er zijn ook kinderen die die behoefte niet zo voelen. Zo zijn er soms ook kinderen die als enige voor een andere school kiezen, dat is helemaal aan henzelf en de ouders.’ Behalve de scholenwissel, is het ook een beetje de overgang van kind naar puber. Van Hiel vertelt: ‘Bij het ene kind zie je dat al eerder dan bij de andere leerling. Dat is juist wel erg leuk.’ Bennink vult aan: ‘Het levert leuke gesprekken op in de klas. Je wilt ze ook dat stukje extra verantwoordelijkheid van de pubertijd meebrengen. Zo laat ik de klas bijvoorbeeld zelf hun opdrachten nakijken. Ik maak ze ook altijd duidelijk dat als ze willen overschrijven, dat dat kan. Maar je leert er op die manier niks van.’ Op de middelbare school moet je ook goed kunnen plannen, denk maar aan al dat huiswerk en de toetsen. Van Hiel: ‘We zijn al veel met plannen bezig. Ze krijgen mee dat je beter met de opdrachten kunt beginnen die maandag af moeten, dan de opdrachten die pas woensdag af hoeven te zijn. Dit nemen ze allemaal mee naar het volgende jaar.’ Ook social media begint een rol te spelen bij deze leeftijdsgroep. ‘Veel leerlingen hebben al wel een telefoon, maar deze mogen ze niet meenemen naar de klas of het plein. Gelukkig gebeurt dit ook niet. Elk jaar doen we mee met Mediamasters. Dit bestaat uit opdrachten waarin de leerlingen leren hoe je met social media om moet gaan. Ze worden op die manier wat meer bewust van hun acties online. Online pesten kan namelijk net zo vervelend zijn als in het echt. Dat willen we voorkomen,’ aldus Bennink. Van Hiel vult aan: ‘We zeggen ook altijd tegen de kinderen, als ze ergens over twijfelen online, bespreek dit altijd met je ouders en/of je leerkracht. Ik denk ook dat het goed is dat ouders af en toe even meekijken op de telefoon. Ze zijn nog net te jong om zelf in sommige situaties de juiste beslissing te nemen. (Foto: groep achtsters maken kennis met voortgezet onderwijs op de Ronerborg).