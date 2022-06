Groepachters Noordenvelder basisscholen strijden op zonovergoten peanutballtoernooi

RODEN – Afgelopen woensdag stond het jaarlijkse peanutbaltoernooi op het programma voor alle groepachtsters van de basisscholen in Noordenveld. Het toernooi vond traditiegetrouw plaats op de hockeyvelden van MHC Roden aan de Roderweg. Het spelletje lijkt een beetje op honkbal. Met een knuppel moet je een bal vanaf een paaltje zover mogelijk het veld in zien te meppen. Vangers in het veld moeten de bal zien te vangen en zo snel mogelijk naar de thuisplaat zien te gooien. De deelnemende scholen waren allen zeer gemotiveerd om de meeste punten binnen te halen en lieten zich ondanks het tropische temperatuurtje niet uit het veld slaan. Rond een uurtje of twee zat de strijd erop en konden de kinderen genieten van een heerlijk, warme vrije middag!