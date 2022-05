Groepsverblijf De Hullen mag 65 Oekraïense vluchtelingen opvangen

‘We hoefden er niet lang over na te denken, hebben meteen ‘ja’ gezegd’

RODEN – Groepsverblijf de Hullen, normaal gesproken een verblijf voor scholen en andere groepen, vangt nu Oekraïense vluchtelingen op. Aanvankelijk negen mensen, maar vanaf 1 mei mogen er 65 mensen opgevangen worden. Het contract dat met de gemeente werd gesloten loopt tot eind oktober, maar kan eventueel aangepast worden.

Marieke van Wieren, eigenaar van de Hullen, hoefde niet lang na te denken toen de gemeente vroeg of ze bereid was vluchtelingen op te vangen. ‘We hebben eigenlijk meteen ‘ja’ gezegd. Dat gaf nog wel wat gedoe; er liepen al een paar boekingen die we moesten afzeggen. Op dit moment zijn er negen mensen, vanavond komen er nog 10 en dan komen er nog meer vanaf 1 mei.’

De vluchtelingen die er nu zijn hebben per gezin een ruimte. ‘Ze koken zelf, hebben ook een keuken ter beschikking. Als er nog veel meer komen proberen we iedereen zijn eigen ruimte te geven, maar in sommige gevallen zullen mensen toch een ruimte moeten delen.’

Over het algemeen is de sfeer goed, vertelt Marieke. ‘Maar we hebben hier een akkefietje gehad met iemand die onrust veroorzaakte. Zij is nu weg en nu is het weer rustig en gezellig. Helaas had een van de schoolkinderen een laptop, die nu verdwenen is. Ik vermoed dat zij die meegenomen heeft. En dat is een probleem omdat dat meisje de laptop voor school nodig heeft. En daar zit een Oekraïens toetsenbord en Oekraïense software. Dus mocht iemand zo’n laptop aangeboden krijgen, dan is hij waarschijnlijk van haar. Mocht iemand een laptop over hebben waar toevallig de juiste software op zit, dan zouden we graag in contact komen.’

De kinderen gaan na de meivakantie naar school. Ook worden er nu bsn-nummers voor de moeders aangevraagd. ‘Ze willen dolgraag aan het werk, dat deden ze thuis ook. Ze willen zelf hun eigen kost verdienen, zelfstandig zijn.’

Hoe lang de opvang gaat duren is niet bekend. ‘Niemand weet hoe lang de oorlog duurt. Maar voorlopig dus tot eind oktober, daarna zien we wel verder.’