Groningerweg dicht van 24 mei tot en met 27 mei

NOORDENVELD – De Groningerweg (N372), tussen Peize en Hoogkerk, is van vrijdagmiddag 24 mei 12.00 uur tot en met maandagochtend 27 mei 06.00 uur ter hoogte van de Brunlaan/Zanddijk afgesloten voor doorgaand verkeer. De weg wordt een weekend afgesloten voor de uitvoering van grondwerkzaamheden en plaatsing van betonelementen voor de fietstunnel Peizerwold.

Omleiding

Tijdens de weekendafsluiting wordt het doorgaand verkeer omgeleid via Roden, Leek en de A7 en rijden de lijnbussen van Qbuzz een aangepaste route. Het fietsverkeer wordt met een rijplatenbaan langs de werkzaamheden geleid. Dit wordt aangegeven met borden. Voor het landbouwverkeer is geen omleidingsroute ingesteld.

Aanleg fietstunnel

De fietstunnel Peizerwold wordt aangelegd om fietsers vanaf de Brunlaan veilig naar de Zanddijk te leiden aan de andere kant van de Groningerweg. Naar verwachting is de fietstunnel eind augustus klaar. Dit betekent dat er ook de komende maanden hinder is voor het verkeer op de Groningerweg. De werkzaamheden kunnen afhankelijk van de voortgang en weersomstandigheden korter of langer duren.

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden via www.provincie.drenthe.nl/fietstunnelpeizerwold