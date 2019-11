Groningse rapsensatie ‘Wat Aans’ komt naar Peize

PEIZE – Aan het programma van de eerste editie van het Feestweekend Peize, dat dit weekend plaats zal vinden, zijn de mannen van ”Wat Aans” aan het programma toegevoegd voor de zaterdagavond.



De mannen van ”Wat Aans” scoren de laatste tijd hits met onder andere. Woaromdatten, Roelfina en Sjomp. Onlangs hebben ze de landelijke pers gehaald met het lied Woaromdatten, geïnspireerd op een filmpje van Pownews die ze jaren geleden hebben opgenomen in Oude Pekela. Naast Thomas Berge en de topband Melrose, zullen de mannen zorgen voor een geweldige feestavond.



De eerste editie van het Feestweekend Peize vindt plaats in de sporthal, die zal worden omgetoverd tot een heuse feestzaal. Voor zaterdag 2 november zijn er nog kaarten verkrijgbaar. De vrijdag, met optredens van Jannes en Qmusic 4 uur fout, is stijf uitverkocht. Voor meer info kijk op www.volksvermakenpeize.nl of op de Facebookpagina van Volksvermaken Peize.