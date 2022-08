Groot Bankenbosch is de komende tijd het toneel van crisisopvang

‘Het is heel tijdelijke opvang. Bed, bad, brood en wifi’

VEENHUIZEN – Een bijzonder beeld. De hekken van Groot Bankenbosch staan wijd open. Iedereen kan zo naar binnen lopen. De voormalige gevangenis biedt de komende tijd plaats aan maximaal 140 vluchtelingen. Afgelopen woensdag was de aftrap voor alle medewerkers die op de opvanglocatie komen werken.

Jaqcuelien van ‘t Zand, adviseur crisisbeheersing bij Veiligheidsregio Drenthe, legt uit wat voor vluchtelingen er zullen worden opgevangen. ’Dat zijn mensen die anders in Ter Apel op het gras zouden slapen. Geen Oekraïners, maar mensen uit Syrië, Irak, Afghanistan. We hebben hier alles voor elkaar. Er is eten, er zijn bedden met matrassen, dus geen veldbedden, er is sanitair en ze kunnen hun eigen was hier doen. Het is tijdelijke opvang. Bed, bad, brood en wifi.’ Op de vraag of er alleen mannen worden opgevangen, zucht ze. ‘Dat is steeds in het nieuws. We kunnen ook vrouwen opvangen hoor. Alleen geen kinderen, daar vinden we de locatie niet geschikt voor.’

Twee weken geleden hakte de gemeente de knoop door en stelde de voormalige gevangenis beschikbaar voor crisisopvang. ‘En moet je eens zien wat we in twee weken voor elkaar hebben gekregen. En dat is toch beter dan op het gras slapen!’

De opvang duurt niet lang, per 1 oktober moet Groot Bankenbosch weer leeg zijn, in verband met de renovatie van de gevangenissen in Veenhuizen. Er zullen dan tijdelijk gedetineerden in verblijven.