MARUM – De feestweek in Marum is inmiddels niet meer weg te denken uit het dorp. Afgelopen week vond deze feestweek weer plaats onder zomerse omstandigheden. Mede hierdoor was het iedere dag druk in het dorp. Het was daarnaast lekker druk, want het bomvolle programma bood voor ieder wat wils. Wat te denken van een rondje paintballen? Maar voor hen die niet met verfballen wilde worden beschoten, was er de kans om zijn of haar kunsten op de talentenshow te laten zien.