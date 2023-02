Groot prijzenfestival bij laatste wedstrijd NORGerBERG indoor dressuur

NORG – Het wedstrijd weekend van de NORGerBERG indoor dressuur competitie 2022-2023 begon met de extreem lange zaterdag, waarbij de organisatoren en vrijwilligers maar liefst van 08.00 uur ’s ochtends tot 20.30 uur ’s avonds bezig waren met de wedstrijd. In totaal werden zaterdag 91 proeven verreden in de klassen paarden B, L1, L2, M1 en M2, met geen enkele uitvaller. De klassen B en L1 paarden werden over twee dagen verspreid. Samen met de klassen pony B tot en met M2 leverde dat 63 proeven op voor de zondag. Ook dit werd weer een weekend met mooie dressuursport. Aron Dussel van PSV Norg mocht zich de eerste winnaar van de hoofdprijs noemen. De organisatoren kijken terug op een zeer geslaagd en voorspoedig verlopen NORGerBERG indoor dressuur competitie en hopen weer veel deelnemers te mogen begroeten voor de volgende editie.”