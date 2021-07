Groot succes voor acrogymnasten bij eerste kwalificatiewedstrijd EK acrogym

MARUM – Na ruim anderhalf jaar stonden de acrogymnasten van topsportstichting Acro Academy Noord Nederland afgelopen zaterdag voor het eerst weer op wedstrijdvloer. Het ging niet om zomaar een wedstrijd, maar om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK acrogym, dat in september plaatsvindt in het Italiaanse Pesaro.

Alle acht teams van de Acro Academy hebben de limiet al in deze eerste kwalificatiewedstrijd behaald en maar liefst vijf van de acht teams hebben zich rechtstreeks geplaatst voor dit EK. De andere drie teams zetten eveneens een geweldige prestatie neer, maar kunnen zich niet rechtstreeks plaatsen, omdat er in de betreffende categorie meer dan twee teams strijden om een plek in de Nederlandse delegatie. Zij moeten dus wachten tot alle drie wedstrijden zijn geweest, voordat ze weten of zij behoren tot de twee beste teams en zij met hun teamgenoten kunnen afreizen naar het EK. De scores die deze teams vandaag neerzetten, beloven echter veel goeds.

Al met al was het een prachtige en uitermate succesvolle eerste kwalificatiewedstrijd, waarin duidelijk te zien was dat de sporters van de Acro Academy beschikken over een enorme intrinsieke motivatie en een ijzeren discipline en dat zij de afgelopen maanden, ondanks alle coronabeperkingen, in staat zijn gebleken hun vorm en kwaliteit te behouden en zelfs te verbeteren.

Er volgen nog twee kwalificatiemomenten. De eerstvolgende kwalificatie is op 31 juli in Zwolle. Ook voor de teams die nu al verzekerd zijn van een plek op het EK, is het belangrijk om daaraan mee te doen. Het levert ze immers wedstrijdervaring op, die ze de afgelopen twee seizoenen vrijwel niet hebben kunnen opdoen. Bovendien willen ze met zo hoog mogelijke punten richting het EK. 7 augustus is de laatste kwalificatiewedstrijd en is bekend welke teams een maand later met de Nederlandse delegatie mogen afreizen naar Pesaro, Italië om zich daar te meten met de Europese top.

Foto’s: Martine Hooijenga-Le Duc