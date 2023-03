Groots afscheid voor het kleine Muizenhuis bij Museum Kinderwereld

RODEN- De tentoonstelling ‘Tiny Houses’ is nog in volle gang, maar helaas moet het museum eind maart afscheid nemen van het grote Muizenhuis van Karina Schaapman. Om hierbij stil te staan, organiseerde het museum woensdag 1 maart een waardig afscheid. Ruim 140 jonge bezoekers kwamen langs om muizen te knutselen van eierdozen en een metershoge kleurplaat werd versierd. Deze kleurplaat krijgt een speciale plek in het museum. Het Muizenhuis met de bewoners Sam en Julia is momenteel erg populair onder jonge kinderen. De kleurplaat is nog niet af. Bezoekers mogen een handje helpen tijdens een bezoek aan het museum. Meer informatie: www.museumkinderwereld.nl.