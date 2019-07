Groots concours zet Norg op de kaart

NORG – Volgende week dinsdag staat Norg weer in het teken van het Norgermarkt Concours. Een dag lang kunnen liefhebbers van tuigpaarden hun hart ophalen. Reinder Auwema, voorzitter van Stichting Norgermarkt Concours, blikt alvast vooruit op dit grote evenement.

De organisatie draait op volle toeren. Dat moet ook wel als je één van de grootste hippische evenementen binnen de aangespannen tuigpaardensport organiseert. En dat alweer voor de 42e keer. ‘Als stichting organiseren wij drie evenementen’, vertelt Reinder. ‘Begin juli hadden we het ringsteken. Nu hebben wij het nationaal concours en in september is er nog een regionaal concours. De Norgermarkt Concours is het grootste evenement dat wij organiseren.’

Op het Norgermarkt Concours komt van alles voorbij. ‘We hebben Friese paarden, Hackney’s en ook grote tuigpaarden. We hebben ieder jaar een doorlopend programma. Deze start om 16:00 uur en loopt tot ongeveer 23:00 uur. Aan pauzes doen we niet, we gaan in één keer door. Het publiek waardeert dat. Zij zien maar liefst 24 rubrieken voorbijkomen.’

Tot aan 19:30 uur worden alle nationale rubrieken verreden. Om half acht vindt de huldiging hiervan plaats. Uiteraard zijn er weer genoeg leuke shows, waaronder dus het alom bekende Sprookje van Norg. ‘Dat zijn allerlei bijzondere aanspanningen, waarbij de rijders in bijzondere kledij zijn gehuld. Dit jaar staat het Sprookje van Norg in het teken van familiebanden. We gaan vaders en zonen zien die meedoen, maar ook oma’s en kleindochters. Daarnaast verzorgt bERT Solo de muzikale omlijsting. Ik geloof dat zijn zoon achter de knoppen staat. Ook weer een familieband.’ Volgens Reinder is het Sprookje van Norg ieder jaar een meer dan passend einde. ‘Absoluut. Je moet altijd afsluiten met een mooie show, want dat blijft men onthouden.’

Jaarlijks trekt het evenement tussen de 1500 en 2000 betalende bezoekers. Daarnaast zijn er nog zo’n 550 VIP-plekken. ‘We zijn één van de grootste eendaagse evenementen waar nog entree wordt geheven’, zegt Reinder. Een voordeel is dat het concours niet afhankelijk van het weer is. ‘Alle toeschouwers kunnen overdekt zitten. Dat is mooi wanneer het regent, maar vorig jaar was dat met die hitte ook top. In de schaduw van de tent was het namelijk een stuk koeler.’ Naast veel paardenliefhebbers uit praktisch alle windstreken, komen er ook veel Norgers op het evenement af. ‘We hebben een gezellig horecaplein en je ziet veel vaste bezoekers. Dat maakt het erg gezellig.’

Voor Reinder zelf is het zijn vierde jaar als voorzitter van het concours. ‘Ik ben Gezinus van Zonneveld opgevolgd. We runnen alles met een goed bestuur en ongeveer dertig vrijwilligers. Dat is redelijk weinig als je ziet hoeveel mensen erop af komen. Het evenement staat al jaren als een huis. Tegenwoordig is het groter dan vroeger, maar we hebben nooit over een gebrek aan toeschouwers mogen klagen.’

Ondanks dat het concours een begrip is, blijft men kijken naar eventuele vernieuwingen. ‘Dit jaar heb ik de stoute schoenen aangetrokken om te kijken of ij ook een Drentse competitie konden opzetten ter promotie van de sport en het concours in Drenthe. Bijna alle provincies hebben een soort interne competitie, verdeeld over meerdere concours, waarin men strijdt voor de titel ‘Provinciekampioen’. In Drenthe was dat nog niet het geval. Ik heb de provincie om een subsidie gevraagd en die hebben zij verleend. Verdeeld over vier parcours strijdt men in de categorie ‘Klavertje Drie’ voor de winst in de provincie. De winnaar krijgt een groot beeld van Bartje’, zegt Reinder trots. De finale van deze competitie vindt plaats in Norg. ‘Er zijn nog twee in de race voor het beeldje. Dat zijn Ule Haansma en Leendert Veenman. Dat kan nog erg spannend worden.’

Met Linda Boelens heeft Norg een lokale kanshebber in de gelederen. ‘Linda heeft hier natuurlijk al eens gewonnen en wil dat ongetwijfeld weer doen. Ik zie haar dan ook als een outsider’, aldus Reinder.

Het is volgens hem vooral aan de sponsoren te danken dat ze nu al meer dan veertig jaar dit prachtige concours kunnen organiseren. ‘We hebben een aantal vaste sponsoren waar we ieder jaar op terug kunnen vallen. Sommigen zijn zelfs al sponsor vanaf de eerste editie’, geeft hij aan. ‘Daarnaast is het publiek ons trouw. Er komt vooral veel sportgericht publiek, wat echt van deze tak van paardensport houdt. Zij zien dat we een uniek concept hebben, met goede faciliteiten en een ijzersterk programma. Hierdoor is men ook eerder bereid vijftien euro te betalen voor een kaartje.’

Wat: Norgermarkt Concours

Wanneer: dinsdag 30 juli

Hoe laat: 16:00 – 23:00 uur