Grootse eindejaar spaaractie Winkelen in Leek

LEEK – De Handelsvereniging Leek – Nietap houdt ook dit jaar weer een spectaculaire eindejaars spaaractie voor het winkelende publiek.

Bij tientallen winkels in het centrum (en ook de meeste supermarkten) ontvangt men bij elke tien euro besteding een spaarzegel. Met tien spaarzegels op een spaarkaart is er al kans op een prijs! Het prijzenpakket bestaat uit onder andere een minuut gratis winkelen bij Jumbo en Plus, een LED TV, fiets, jaarabonnement fitness, cadeaubonnen van 50 euro, lunches & diners, boodschappenpakket , vrijkaarten voor evenementen en nog veel meer.

De deelnemende winkels zijn herkenbaar aan de speciale raamposter. Er kan gespaard worden tot en met 24 december. De eerste trekking is al op 7 december en de laatste op 28 december.

Meer informatie, ook over de speciale koopavonden en koopzondagen, is te vinden op www.winkeleninleek.nl.