Grote belangstelling voor jubilerend Fredewalda

TOLBERT – Het was afgeladen vol in de CazemierBoerderij afgelopen zaterdag. Daar werd een heuse ‘Fredewaldadag’ georganiseerd ter ere van het 25-jarig jubileum van Stichting Oudheidkamer Fredewalda. Meindert Bouma heette de vele aanwezigen welkom. Tjerk Bekius liet beelden zien met hoogtepunten en verrassende momenten uit het archief van Fredewalda en de presentatie van de heruitgave van ‘De Fakkel’ werd eveneens gehouden. Dit boek – geschreven door Wytze Keuning – vertelt over het dorpsleven van Tolbert in het begin van de vorige eeuw. Daarnaast werd er een plaquette aangeboden voor het geboortehuis van Wytze Keuning. Deze werd aangeboden door Vereniging van Dorpsbelangen Oldebert. Ook werd er een nieuwe expositie geopend. Kortom: een bomvol programma, voor een bomvolle zaal. De grote belangstelling gaf maar weer eens aan dat Fredewalda, ook na een kwarteeuw, nog steeds springlevend is.