Grote interesse voor moestuinen bij De Vrije Tijd Tuinders

RODEN – Of het nou komt doordat veel recreatieve activiteiten niet konden plaatsvinden, of doordat mensen op zoek zijn gegaan naar manieren om gezonder te leven door het verbouwen van hun eigen groente, is niet bekend. Wel zijn dit jaar veel meer aanmeldingen binnengekomen bij De Vrije Tijd Tuinders in Roden dan voorgaande jaren. Waren er vorig jaar nog een behoorlijk aantal mensen die hun tuin hadden opgezegd, nu is er een wachtlijst waarop kan worden ingetekend. Zo’n uitermate zonnig voorjaar nodigt daarnaast ook extra uit om buiten alles te zien opgroeien. Planten hebben zich dit jaar niet laten tegenhouden door alle maatregelen en dus is ook dit jaar volop groente beschikbaar die normaal gesproken op de jaarlijks terugkerende open dag van DVTT verkocht werd. Ondanks dat er dit jaar een aangepast programma is opgezet, zijn geïnteresseerden welkom op zaterdag 29 augustus voor het kopen van door de vereniging gekweekte groenten, pompoenen/kalebassen en boeketten. Tevens wordt een route uitgestippeld voor een wandeling over het terrein en zal de lokale bijenvereniging eigen honing verkopen. Alle kraampjes zullen op voldoende afstand van elkaar worden geplaatst en mensen worden opgeroepen om verspreid tussen 9.00 en 12.00 langs te komen. Voor meer informatie, zie ook www.devrijetijdtuinders.nl.