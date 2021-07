Grote namen op het Feestweekend Peize

PEIZE – In november gaat het gebeuren. Voor de tweede keer op rij zijn de poppodia in de sporthal van Peize hét domein van grote artiesten. Onder andere Frans Duits, Jannes, Djagno Wagner, Melissa Smilda, Vangrail en Emma Heesters moeten ervoor zorgen dat Peize wordt omgedoopt tot één groot feestweekend. De kaartverkoop is inmiddels gestart en we kunnen u melden: het gaat hard. Heel hard zelfs, weet Volksvermaken-voorzitter Richard Veurman te vertellen.

Veurman is blij dat hij groen licht heeft gekregen voor het Feestweekend Peize op 5 en 6 november. Stiekem waren ze er al een klein beetje vanuit gegaan nadat de berichten over de versoepelingen binnen kwamen. ‘De verwachting was dat we in november los konden en dat de anderhalve meter maatregel losgelaten zou worden. Begin dit jaar hebben we de artiesten geboekt. Het is voor de tweede keer dat we het Feestweekend organiseren. De kaartverkoop is gestart en het gaat als een speer. De zaterdagavond is al bijna uitverkocht.’

Kaarten

Voor vrijdagavond staan de band Vangrail, Emma Heesters, DJ Olaf en Die verrückte stunde van Radio 538 op het programma, op zaterdagavond zorgen Jannes, Frans Duits, Djagno Wagner, Melissa Smilda, DJ Olaf en Marco Schuitmaker dat het dak van de sporthal gaat rammelen. ‘Nederlandse artiesten zijn erg in trek merken we. Toen de eerste keer de naam Jannes viel, was de avond binnen een uur uitverkocht. Jannes reageerde zelf ook erg verheugd dat hij weer was uitgenodigd.’ Dat het feestweekend een blijvertje is, dat is zeker, belooft Veurman. ‘De kans bestaat wel dat we het eens in de twee jaar gaan organiseren. Er zit behoorlijk wat werk in. En we hebben daarvoor natuurlijk ook nog de Zomerfeesten. We zijn afhankelijk van een vaste groep vrijwilligers. Het moet wel te behappen zijn.’ Kaarten voor het Feestweekend Peize zijn te bestellen via de website volksvermakenpeize.nl.

Op dit moment is de voorzitter druk met allerlei voorbereidingen om het evenemententerrein aan de Brinkweg aan te passen. ‘Het plan is om de oprit te verbreden en voorzieningen voor stroom en water aan te leggen. Dat is er nu nog niet. Op facilitair gebied willen we alles goed op orde hebben. Ook de Jaarmarkt wordt op het evenemententerrein gehouden. Op deze manier is het voor ons gemakkelijk te reguleren. We weten nu nog niet exact wat er kan en mag. En we bekijken of we Testen voor Toegang kunnen realiseren. Dan mogen bezoekers na het laten zien van een negatieve test of een vaccinatiebewijs het terrein betreden.’ De Zomerfeesten worden gehouden van woensdag 18 augustus tot en met zondag 22 augustus. Over het programma wil Veurman nog niet teveel loslaten. ‘Het wordt in ieder geval een week met een hoop muziek. Goeie coverbands, livemuziek en een DJ.’ En dat kun je wel overlaten aan het dorp dat zich officieel ‘muziekdorp’ mag noemen. Meer informatie over alle festiviteiten is te vinden op volksvermakenpeize.nl.