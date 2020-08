Grote namen op prestigieus tennistoernooi in Roden

In de sportlight

Wat: REO StaanArbo NRT**** Open

Wanneer: 3 tot en met 9 augustus

Waar: Tennispark REO Roden

RODEN – Maandag 3 augustus is het zo ver. Dan start hét tennistoernooi van het noorden. Het toernooi waarvoor de landelijke top uitrukt. De 18e editie belooft een bijzondere te worden, met meerdere spelers en speelsters uit de top 10 van Nederland. Namen als Tallon Griekspoor en Lesley Kerkhove staan op de inschrijflijst, maar ook helden uit eigen huis en oud winnaars van eerdere edities staan op de baan. Het beloven fantastische potjes te worden, zegt kartrekker Matthijs Goldberg.

Aanvankelijk was het toernooi geannuleerd vanwege de coronacrisis, maar de boel is teruggedraaid. Het fameuze tennistoernooi REO StaanArbo NRT**** Open gaat door. Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus is het sportpark van REO hét domein van tennissers uit het hele land. Een toernooi waarvoor de crème de la crème naar Roden komt. Het was behoorlijk kort dag om de boel voor elkaar te krijgen vanaf de dag dat de bond groen licht gaf om het tennistoernooi te organiseren. “Normaal gesproken hebben we 6 maanden voor de voorbereiding, nu moeten we alles in vijf weken zien te regelen. En dan zitten er ook nog de vakanties tussen. Gelukkig zijn we nu met z’n elven in plaats van met drie man. Zo kunnen we de taken mooi een beetje verdelen”, vertelt Matthijs die op het moment van het interview samen met Sander Jans, tevens deelnemer van het toernooi, en Christiaan Offringa in de kantine de laatste punten van de to do lijst afvinkt.

REO is een van de weinige clubs die dit seizoen nog zo’n groot tennistoernooi weten op te tuigen. “Voor de meeste verenigingen is het te kort dag, ze hebben geen geld, want waar haal je in zo’n korte tijd sponsoren vandaan óf de lol is er af”, weten de mannen. “Voor een dergelijk toernooi heb je aardig wat sponsoren nodig. Die hebben we gelukkig weten te vinden. Grote namen maar ook veel lokale ondernemers die ons een warmt hart toedragen. Echt geweldig.” Aanmelden voor het prestigieuze tennistoernooi kan inmiddels niet meer, het is compleet volgeboekt. In totaal doen er 400 tennissers mee. “De inschrijvingen liepen veel sneller dan anders. Ik denk dat mensen behoefte hebben om eruit te gaan. Om sportief bezig te zijn maar ook zeker speelt het sociale aspect een rol. Met 400 deelnemers hebben we er 100 minder dan ander jaren. Dat heeft met corona te maken. Er mogen minder mensen op het park. Voor bezoekers geldt een maximum aantal van 250.”

Het REO StaanArbo NRT**** Open bestaat uit twee categorieën: een open toernooi voor recreanten en een ranglijst toernooi voor de profs, waaronder Sander Jans. Zelfs Tallon Griekspoor meldde zich aan voor het toernooi in Roden, nummer 2 van de plaatsingslijst. “Momenteel staat hij nummer 3 van Nederland en mondiaal nummer 190. En voelen we ons vereerd dat hij uitgerekend in week 32 naar de 18e editie van het REO NRT komt. Voor de geldprijzen zal het in ieder geval niet zijn. Het gaat hier om hele andere bedragen dan hij gewend is. De hoofdprijs is 1000 euro. Hij zal misschien wel even moeten wennen aan zijn eigen ballen rapen, hardop tellen en 1 blik ballen per wedstrijd, maar hopelijk kan hij mooie herinneringen maken hier. ”

De heren zijn druk met de laatste loodsjes. Zo zijn ze van plan baan twee op te offeren voor een tribune zodat er meer ruimte is voor bezoekers. “We moeten wat. Waar er voorhaan 50 man op het terras mocht staan, zijn dat er nu 25. We willen zoveel mogelijk mensen laten genieten van het toernooi.” Vanaf woensdag wordt er gegeten op de club. Love to cook komt live op het park koken. “We hebben er ongelofelijk veel zin in. De allerlaatste informatie is te vinden op de Facebookpagina van REO StaanArbo NRT Open, die houden we actief bij”, besluiten de heren.