Grote zege voor tennisster Jasmijn Gimbrère

NIEBERT – Een schitterende zege voor de Nieberter tennisster Jasmijn Gimbrère. In Egypte won ze afgelopen weekend voor het allereerst in haar proftennisloopbaan een enkelspeltoernooi. Het was haar Haar 39ste ITF-toernooi. Ze heeft in de Egyptische plaats Giza drie uitstekende tennisweken achter de rug. Haar eerste proftitel pakte ze op indrukwekkende wijze: 6-0 en 6-3 in de finale. Zondag moest ze nog een finale dubbelspel spelen, maar die verloren Gimbrère en haar Japanse partner Lisa-Marie Rioux. De week ervoor won ze nog haar vijfde dubbeltitel in het dubbelspeltoernooi van Giza. Nu waren het Sakellaridi en haar Chinese partner Youmi Zhuoma die er met de titel vandoor gingen. Aflopen augustus stond Gimbrère nog op het REO SocioHypotheek NRT Open in Roden. Daar wist ze zowel de damesenkel als de damesdubbel op haar naam te schrijven.