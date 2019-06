GSV neemt afscheid van topvrijwilligers

RODEN – Onlangs nam zwemvereniging gSv afscheid van drie topvrijwilligers. Zij maken het mede mogelijk dat iedereen kan zwemmen, ook wanneer men hulp nodig heeft bij het te water gaan of bij het zwemmen zelf. Evelien Soesman, Erik van der Kley en Jan Offereins werden allen bedankt voor bewezen diensten. Jan zwemt al veertien jaar met zijn gehandicapte dochter en maakt iedere woensdagavond de tocht vanuit Leeuwarden naar Roden om te zwemmen. Erik staat al vijftien jaar naast het bad om te kunnen ingrijpen en te helpen mocht er iets mis gaan in het water. Erik had als Lifeguard een belangrijke functie tijdens het zwemmen. En dan Evelien, zij was al zo’n 12 jaar altijd (zeer) actief met een groepje jeugd in de weer om ze te trainen in duiken zwemmen en behendigheid in het water.

De sportvereniging is nu naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Voor meer informatie kan men terecht op hun site, of bellen met 06 51768092.