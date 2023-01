Gym voor de jongsten van start

VEENHUIZEN – Op maandag 9 januari zijn de gymlessen voor kinderen uit de basisschoolgroepen 1 tot en met 4 begonnen. Dit van 15.00 tot 16.00 uur, met een deelnemersbijdrage van 35 euro voor 15 lessen. Lesgeefster is Erna Post en het gymmen wordt gegeven in de sportzaal aan de Kerklaan. Wie mee wil doen kan zich van tevoren opgeven via de agenda op de website van Welzijn in Noordenveld.

Marten Vogt is aanjager van de gymlessen voor de allerjongsten in Veenhuizen. ‘Als sportcoach van WiN vind ik het belangrijk dat veel mensen gaan bewegen. Dat bewegen is ook voor kinderen goed. Daarom hoop ik dat deze serie lessen een nieuwe start geeft aan gymnastiek in Veenhuizen.’

Erna Post is sinds twee jaar woonachtig in het dorp en gaat de gymlessen geven. ‘Ik vind het erg leuk dat ik een steentje kan bijdragen aan het welzijn van jonge kinderen. Voor mij is het belangrijk dat zij in een veilige omgeving op hun eigen niveau worden uitgedaagd om te bewegen. Hopelijk kan ik mijn enthousiasme overbrengen op deze doelgroep,’ laat zij weten.

De werving is niet alleen op het dorp Veenhuizen gericht. Ook kinderen uit bijvoorbeeld Een kunnen meedoen. ‘Als er een vaste groep ontstaat dan gaan we aan de slag om daaromheen een organisatie op te zetten. Wellicht kunnen we aansluiten bij bestaande initiatieven. Al eerder was er in het dorp een gymnastiekvereniging, namelijk Rood-Zwart. De proeflessen die we in het najaar hebben georganiseerd waren hoopgevend. Dit is dan ook een logisch vervolg daarop,’ legt Marten Vogt uit.

Informatie bij de WiN sportcoach 050 3176500.