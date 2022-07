Gymnastiekvereniging Tiga start nieuwe turngroepen

LEEK – Het afgelopen seizoen zijn er bij Tiga in Leek een aantal nieuwe groepen gestart. Voor diverse delgroepen was nog geen trainingsgroep, daar is nu verandering in gekomen. Zo is er de Turnenplus bovenbouw, voor gymnasten die wel iets meer willen dan gymnastiek, maar niet meteen willen beginnen met vier uur trainen in de selectie. De meeste turners in deze groep zullen doorstromen naar de selectie. Het is niet mogelijk om in deze groep mee te doen aan KNGU wedstrijden.

Voor oud-turners is er het Groepsturnen, op de dinsdagavond. In deze groep wordt gewerkt aan eigen elementen en uitdagingen; een heel gezellige groep zonder verplichtingen of wedstrijden. Dan nog het Volwassen Turnen, op de maandagavond. Voor mensen die nog nooit geturnd hebben en lekker bezig willen zijn met bewegen en nieuwe dingen leren. Maar ook voor mensen die vroeger geturnd hebben en het wel weer eens willen proberen.

Ben of ken jij iemand die een proefles wil doen in een van deze groepen? Of wil je meer informatie over Tiga? Neem contact met op via Facebook of de website: www.tigaleek.nl.