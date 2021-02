Haal de sleetjes maar van stal: dik pak sneeuw verwacht

REGIO – Haal de snowboots, handschoenen en mutsen maar uit de kast: sneeuw op komst in het noorden! We moeten nog even geduld hebben, zaterdagavond wordt de eerste sneeuw vanuit het zuiden verwacht. Waar er het meest valt is afwachten, daarover verschillen de weermodellen. Maar dat er ook delen in het noorden van het land worden bedekt door een pak sneeuw, is vrijwel zeker. Weerdeskundigen hebben het over een laag tussen de tien en dertig centimeter. Sneeuwpret dus!

Op veel plaatsen wordt het dan ook spekglad en gevaarlijk op de weg. Het is zeer waarschijnlijk dat de wegen langdurig onbegaanbaar zullen zijn. In woonwijken kan het daarom de hele week glad blijven.