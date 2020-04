Haandrikman Uitvaartverzorging in de bres voor opbaarplekken

NOORDENVELD – Dat het in Corona-tijd zware tijden zijn voor iedereen is helemaal duidelijk. Ook in het uitvaartwezen worden offers gebracht op bijna alle onderdelen van de uitvaart. En dan vergeten we natuurlijk niet dat er in het voortraject, bij verpleeg- en verzorgingstehuizen, bijzondere verdrietige situaties zijn op dit moment. Het idee dat je niet bij je zieke vader of moeder mag komen als deze in een verpleeg- of verzorgingstehuis verblijft, is vreselijk. Pas als het overlijden onafwendbaar is mag je erbij maar dan ook nog om de beurt. Nu dreigt ook nog eens een tekort aan opbaarplekken. Uitvaartverzorger Harry Haandrikman heeft de samenwerking op gezocht met verschillende partijen om alternatieve opbaarplekken te vinden.

“En op het moment dat iemand is overleden, mag diegene ook niet meer op de eigen kamer worden opgebaard. En dat is logisch”, begin Haandrikman. “Anders komt immers de uitvaartverzorger iedere dag van buiten naar binnen om de overledene te controleren en de kinderen die nog even bij hun overleden ouder willen zijn. Er moet dus gezocht worden naar een andere plek voor de opbaring.”

Omdat het aantal opbaarplekken beperkt is en er nu wel veel overledenen een plek buiten een instelling moeten vinden, daalt de beschikbaarheid in rap tempo, weet Haandrikman. “Dat kan dus al snel betekenen dat er geen plek voor een opbaring meer beschikbaar is. Het komt zelfs al voor, in andere delen van het land, dat kinderen min of meer gedwongen, hun overleden ouder bij hen thuis opbaren. Dat geeft veel stress bij de mensen die ervan weten. Uit een rondvraag blijkt echter ook dat heel veel mensen, ook uitvaartzorgprofessionals zich hier niet van bewust zijn.”

Om deze problemen voor te zijn, heeft Haandrikman gezocht naar mogelijke oplossingen. “Gelukkig zijn dier er. Samen met Zorgboerderij Prins, die in Noordenveld verschillende locaties beheert, zijn er plekken gevonden waar we mensen kunnen opbaren. Veer-Uitvaartondersteuning, de vaste uitvaartpartner van Haandrikman, zorgt voor het materiaal dat nodig is voor een nette opbaring. En dan gaat het over koelingen, schaarwagens en aankleding. Samen komen we dus tot prachtige oplossingen in een afschuwelijke tijd.”

Het niet meer op de eigen kamer opgebaard kunnen worden, heeft nog een nadelige consequentie. Er is altijd een extra rit nodig vanuit de zorginstelling naar de opbaarlocatie. Normaal wordt iemand vanuit de eigen kamer naar het crematorium of begraafplaats gereden. Nu dus vanaf de ‘nieuwe’ opbaarlocatie. Haandrikman Uitvaartverzorging werkt voor alles wat er naast het regeltarief nodig is voor een uitvaart, tegen kostprijs. “Aan de extra rit zullen wij dus ook niets verdienen. Sterker nog, we vragen onze vervoerders om ook iets aan de prijs te doen zodat dát leed in elk geval verzacht wordt. Dus ook in Coronatijd doen we ons best om u zo goed mogelijk bij te staan. En ondanks de verplichte anderhalve meter afstand hopen we dat u altijd het gevoel hebt dat we dichtbij u staan.”