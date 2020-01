Haandrikman Uitvaartverzorging scoort met Eerlijke Uitvaarten

Haandrikman Uitvaartverzorging en Eerlijke uitvaarten zijn één. We zouden niet op een andere manier willen en kunnen werken. Maar waarom heet het eigenlijk Eerlijke Uitvaarten. Zijn anderen dan niet eerlijk?

Waarom eerlijk?

Op het moment dat een uitvaartverzorger bij een nabestaande over de drempel stapt, is de nabestaande meestal erg verdrietig, van de kaart en kan nauwelijks helder nadenken. De uitvaartverzorger is niet van de kaart en kan juist erg goed nadenken. Deze handelsrelatie is dus niet erg eerlijk. De uitvaartverzorger kan, mede door de grote tijdsdruk, vragen wat hij wil en iedereen gaat klakkeloos akkoord. Kassa!

Hoe lossen we dat op?

Om deze oneerlijke verhouding ongedaan te maken, zeggen wij: Wij rekenen ons aannametarief als kostprijs van de dienstverlening en al het andere wat er nodig is (kist, koeling, kaarten, bloemen, enzovoort) berekenen we zonder winstopslag door. Dus dat staat tegen onze eigen inkoopprijs op de uitvaartnota. Zo kan er niemand in deze moeilijke situatie een poot uitgedraaid worden. En de uitvaarten zijn gemiddeld zo’n € 2000,- goedkoper.

Eerlijke uitvaarten groeit

Als aanjager van Eerlijke Uitvaarten kunnen we zien dat we groeien. Er zijn in heel het land al 25 uitvaartbedrijven die zich hebben aangesloten en dat worden er steeds meer. Let ook goed op het Eerlijke-Uitvaarten-logo. Er zijn namelijk bedrijven die roepen dat ze eerlijk zijn, maar wij weten wel beter.

Inmiddels hebben we al heel wat uitvaarten op deze manier gedaan en de blijdschap en dankbaarheid zijn iedere keer weer groot. Prachtige persoonlijke en complete uitvaarten maar dan zonder dat nare onderbuikgevoel achteraf. Wij helpen u graag.

Meer informatie kunt u vinden op: www.haandrikmanuitvaartzorging.nl . Telefoon: 0592 269 128 Email: info@haandrikmanuitvaartverzorging.nl Mobiel: 06 3719 3750. Kantoor: De Brinkhof, Brink 1 Norg.