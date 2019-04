Hagel, sneeuw en oude meuk op de Rommelmarkt van De Flint

NIETAP – Normaal gesproken uitstekend te doen voor de Ongenode Gast, de Rommelmarkt van De Flint. Was de razend populaire markt vorig jaar nog zonovergoten, hoe anders was dat nu. De hagelstenen kwamen met bakken uit de lucht zeilen. Ondanks dat geen plekkie meer te vinden langs de J.P. Santeeweg. Voor nood de wagen maar even op het fietspad dan. Een behoorlijk stuk lopen is onder deze barre omstandigheden geen optie. Terwijl de Ongenode Gast het plein betreedt, sjouwen mensen met droogmolens, kantoormeubilair en een grote speelgoed trekker het terrein af.

Paraplu’s, mensen met regenjassen en bontmutsen op het schoolplein van De Flint. Onder de enige tent die er staat staan bezoekers hutjemutje op elkaar. Saar uit groep 4 verzorgt samen met Karin en Kim uit groep 7 de catering. De dames verwennen de verkleumde standhouders met thee en koekjes. Patricia bestiert de afdeling tweedehands schoenen. En óf het druk is daar. Weer of geen weer, de gebruikte stappers vliegen met tientallen tegelijk het kleed af. Vooral buitenlanders zijn er gek op, weet Patricia. “De markt trekt een hoop opkopers. Ze kijken niet naar maten, maar alleen naar het model. Ze kopen soms wel twintig paar in één keer. Die sturen ze op naar familie in hun moederland. Mooi om te zien vind ik.” Irene staat met een aantal dames bij de kledingstand die inmiddels bedekt is door een laag hagelstenen. Desondanks wordt er volop gegraaid in de enorme stapel broeken, truien, bloesjes, rokken en jurken. Jannes Bouma heeft het beter voor elkaar. Hij staat onder een parapluutje hamburgers te bakken. En die zijn behoorlijk in trek op een gure dag als deze. Gerda en Henk laten ze zich in ieder geval lekker smaken. Ondertussen maakt een mevrouw via een omroepinstallatie de liefhebbers van tweedehands meuk attent op de loten die te koop zijn. En de aantrekkelijke prijzen die te winnen vallen. De opbrengt komt als altijd geheel ten goede aan De Flint, die wel wat euro’s kan gebruiken met de nieuwe school in het vizier.

De bezoekers blijven maar binnenstromen. Wonderlijk. Op een dag als deze duikt de Ongenode Gast liever onder een kleedje voor de openhaard. Maar goed, het leven gaat niet altijd over rozen, ook niet voor de Ongenode Gast. Druk is het ook bij de kraam met tweedehands boeken. Voor Biny Bos uit Roden vaste prik. Ze slaat geen jaar over, zegt ze. Laat zich niet kisten door een paar winterse buien. Tien boeken heeft ze inmiddels in haar tassen. Van romannetjes tot spannende thrillers. Even verder op staat een clown onder een parasol ballonnen in dierenvormpjes te vouwen. U raadt het, zijn komst kan rekenen op een hoop belangstelling onder de jonge bezoekers van de markt. Voor de afdeling met tierelantijnen uit grootmoeders tijd in ook volop belangstelling. Oude waskannen, kastjes, steelpannen, serviezen met bloemetjes design, trommels en ander oud keukengerei wisselen in rap tempo van eigenaar. Olga is blij met haar wasrek. Haar oude had het net begeven.

De Ongenode Gast propt het inmiddels natte kladblok in de tas en haalt de camera eruit. Nog even een paar kiekjes maken op de koudste rommelmarkt ooit. Een meneer met een grote nepplant is op zoek naar een paar tweedehands schoenen. Een blauwe trui in wijd model verdwijnt in de tas van een mevrouw. Nadat de winterse taferelen zijn vastgelegd, houdt de Ongenode Gast het voor gezien. Tijd voor een kleedje en een beker warme thee.

Wat: Rommelmarkt De Flint

Waar: Nietap

Wanneer: Zaterdag 13 april 13:00 uur