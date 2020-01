Han Kluppel was de allereerste!

RODEN – Wat De Krant betreft is de uitreiking van de Ben Boers Oeuvreprijs toch altijd hét moment van het Sportgala. Dit jaar mocht de 86-jarige Han Kluppel de prijs in ontvangst nemen, nadat burgemeester Klaas Smid en de zoon van wijlen Ben Boers hem deze hadden uitgereikt. Als allereerste lid van MHC Roden zag hij de club groeien. Nog steeds is hij onlosmakelijk aan de club verbonden en dus is het niet meer dan terecht dat deze topvrijwilliger afgelopen zaterdag in het zonnetje werd gezet. Ga voor een verslag van de avond naar pagina 20 en kijk op www.dekrantnieuws.nl voor de interviews na tijd!