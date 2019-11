MARUM – Na een periode van zes jaar, was afgelopen week dan eindelijk het ‘moment supreme’. De schop ging in de grond. Figuurlijk dan, want feitelijk ging de schaar in de heg. Vrijwilligers staken de handen uit de mouwen om te beginnen aan de zo langverwachte ATB-route rondom Marum. De route, die een totale lengte van 33 kilometer zal krijgen, wordt gefaseerd aangelegd. Te beginnen achter het rouwcentrum en bij Friesland Campina. De eerste werkzaamheden vonden daar dan ook plaats afgelopen zaterdag. De route wordt ‘nieuwe school’ aangelegd. Dat wil zeggen dat de track duurzaam en vrijwel onderhoudsvrij is.

De vrijwilligers hopen in maart 2020 ongeveer klaar te zijn in de bossen. Daarna zullen de verbindingen worden gemaakt, zodat de track één geheel wordt.