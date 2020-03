LANGELO – Waar NLDoet afgelopen week geen doorgang kon vinden, stak men op zaterdag in Langelo de handen uit de mouwen. Inwoners van het dorp gingen samen zwerfafval te lijf, om zo het dorp nóg mooier te maken. Op de zaterdagochtend werd er een mooie club verzameld van zowel jongere als oudere vrijwilligers, die tezamen optrokken door het dorp. Voor en na tijd was er natuurlijk koffie in het dorpscafé en zo werd het behalve een nuttige, ook een hele gezellige ochtend.