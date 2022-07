Handtekening onder bouwovereenkomst De Westerd

PEIZE – De handtekeningen zijn gezet. De Westerd kan uitzien naar een betere riolering. Donderdag 14 juli zetten wethouder Robert Meijer, Ben Timmer (aannemer Avitec) en manager Jan Drent in het dorpshuis hun krabbel onder de bouwovereenkomst voor de Westerd in Peize. Deze ondertekening is een belangrijke stap voor de verbetering van de riolering in Peize. Het project is vanaf het begin samen met de inwoners en gebruikers van de wijk opgezet. De bewoners zijn dan ook lid van het bouwteam en blijven betrokken bij alle stappen in het project. In 2023 starten de werkzaamheden. Meer weten over dit project? Kijk op noordenveld.nl/werk-aan-de-westerd