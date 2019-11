Handtekeningen jagen en ontbijten op Het Valkhof

RODEN – Dat was even nieuw voor burgemeester Klaas Smid. Zo heel vaak overkomt het de burgervader niet dat hij als een soort verkapte profvoetballer zijn krabbel moet zetten op het papier van jonge handtekeningjagers. Het gaf maar aan dat het een bijzonder gezellige boel was, voorafgaand aan het Nationaal Schoolontbijt. Uiteraard stond ook OBS Het Valkhof hierbij stil en wachtte de leerlingen aldaar een heerlijke start van de ochtend. Ook werd er dit jaar weer een cheque uitgereikt aan het goede doel. Dit jaar was dat Stichting Het Vergeten Kind. Burgemeester Smid had het in ieder geval prima naar zijn zin op Het Valkhof. ‘Het is altijd boeiend om te horen waar de kinderen mee bezig zijn en hoe zij denken over bepaalde onderwerpen. Geen jaar is hetzelfde, maar een ontbijt gun je iedereen’