Hanna stralende kerstengel

RODEN – Hanna Sokolova als kerstengel voorop de Krant. Kan het mooier? Hanna vluchtte in mei van dit jaar voor de vreselijke oorlog in haar thuisland Oekraïne. Nu mocht ze onze kerstengel zijn! Voor de shoot heeft ze zelf een prachtige outfit uitgekozen bij JOY House of Brands. Hanna werd gefotografeerd door Alfred Oosterman uit Peize en ‘nog mooier gemaakt’ door Henriëtte Brink. Het resultaat mag er zijn. Meer over deze bijzondere kerstengel lees je op pagina 26 en 27 van deze Krant! De Krant wenst iedereen uiteraard prettige en gezellige kerstdagen toe.