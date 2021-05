Hanneke Hoekstra verzamelt wensen voor politici tijdens silent mile

‘Walk a silent mile is echt bedoeld om toekomstperspectief te creëren’

NORG – Uit onvrede over de wijze waarop het kabinet omging met Pieter Omtzigt ontstond in maart van dit jaar ‘Walk a silent mile’. Tijdens stille marsen, die overal in het land plaatsvinden, lopen bezorgde burgers op zondagochtend om vijf voor twaalf zeven rondjes om gemeentehuizen. Deelnemers delen hun zorgen over de maatschappij, wat zij zouden willen veranderen en hoe zij daar zelf aan kunnen bijdragen. Sinds een paar weken begeleidt Hanneke Hoekstra uit Norg de silent mile in Noordenveld.

Haar maatschappelijke betrokkenheid was voor Hoekstra de belangrijkste reden om zich aan te sluiten bij Walk a silent mile. ‘Ik maakte mij zorgen over hoe het gaat in Nederland,’ zegt zij. ‘Door wat er is gebeurd met Pieter Omtzigt, maar ook doordat mensen op social media gecensureerd worden. De groep ongehoorde Nederlanders wordt steeds groter.’ Omdat zij niets zou bereiken met zich alleen zorgen te maken, ging Hoekstra op zoek naar manieren om bij te dragen aan een transparantere democratie. Zo kwam ‘Walk a silent mile’ op haar pad. De van oorsprong uit Friesland afkomstige Hoekstra bezocht de silent mile in Leeuwarden op 17 april en besloot daarna het initiatief zelf naar Noordenveld te halen.

Iedere zondagochtend staat Hoekstra om vijf voor twaalf voor het gemeentehuis in Roden, waar zij kaarten verzamelt met daarop wensen voor politici. Dat doet zij in navolging van Unico van Kooten van het Regenboogteam, een collectief van bezorgde burgers dat sinds mei 2020 bestaat. ‘Zo ontstaat een burgerverklaring, die we symbolisch aan de deur van de gemeente gaan spijkeren,’ zegt Hoekstra.

Zij studeerde Sociaal Juridische Dienstverlening en werkte onder andere bij het UWV en de belastingdienst. Tegenwoordig werkt Hoekstra bij het waterschap in Delft. ‘Door corona is er zoveel afstand tussen mensen ontstaan. Ik heb nog nooit een collega ontmoet,’ zegt zij. ‘Ik denk niet dat de mens daarvoor geschikt is.’ Politiek actief is ze (nog) niet, omdat zij naar eigen zeggen niets heeft met politiek correcte antwoorden. Lange tijd had zij ook het gevoel dat ze niets kon veranderen en alleen haar mening mocht geven bij verkiezingen. ‘Die gedachte vind ik nu achterhaald,’ zegt Hoekstra. ‘Waarom zou ik niets kunnen veranderen?’

Zelf zou Hoekstra het liefst meer transparantie en eerlijkheid zien in de politiek, zodat toekomstige generaties ook vrij kunnen zijn en blijven. ‘Ik hoop dat er een transparant en integer kabinet komt, waar we vertrouwen in kunnen hebben,’ zegt zij. ‘Ik heb nu geen vertrouwen in de overheid, en daarin word ik afgelopen jaar keer op keer bevestigd. Ik snap niet dat mensen als Rutte daar nu nog steeds zitten.’

Volgens Hoekstra zijn politiek en burger nu twee verschillende werelden. ‘Het zou mooi zijn als die weer samenkomen. Mijn wens zou zijn om 150 Pieter Omtzigten in de tweede kamer te hebben, politici die echt opkomen voor de inwoners. De toeslagenaffaire is een hartverscheurende situatie. Dat zijn Kamerleden als Omtzigt, maar ook Leijten ontzettend belangrijk.’ Volgens Hoekstra is het van belang dat er een duidelijke visie op de toekomt komt en dat de menselijkheid weer terugkeert in de politiek en bij overheidsdiensten. ‘Nu is de politiek een multinational,’ aldus Hoekstra. ‘Overheidsdiensten als de belastingdienst en het UWV worden steeds groter, maar het is steeds moeilijker om persoonlijk contact te hebben.’

Hoekstra hoopt dat er dankzij Walk a silent mile een constructieve dialoog op gang komt over de toekomst van Nederland. ‘De nuance is weg, ook in het coronadebat,’ aldus Hoekstra. ‘Er is een kamp voor en er is kamp tegen. Iemand als Van Haga, die kritisch is op de coronamaatregelen en vragen stelt, wordt al snel weggezet als een wappie. Ik zou juist in gesprek willen gaan over de verschillen, want daarin zit de schoonheid voor mij.’ Door onderwerpen uit verschillende invalshoeken te benaderen, verandert de eigen kijk op de wereld ook, meent Hoekstra. ‘Dat is wat Nederland nodig heeft, want zo zullen meer mensen worden gehoord. Walk a silent mile is echt bedoeld om toekomstperspectief te creëren, want een echte visie ontbreekt vaak in de politiek.’

Tot nu toe kwamen er nog niet veel mensen af op de silent mile in Noordenveld. Twee keer stond Hoekstra alleen voor het gemeentehuis, maar dat vindt zij naar eigen zeggen niet erg. ‘Het gaat mij erom dat mensen hun verhaal kunnen delen. Ik wil een luisterend oor bieden voor mensen die vereenzamen of die hun verhaal kwijt kunnen.’ Dat kunnen zij overigens ook doen via een e-mail naar walkasilentmile@gmail.com. Eind juni worden de stellingen overhandigd aan de landelijke en gemeentelijke politiek. Hoe dit precies in zijn werk gaat is nog niet bekend.