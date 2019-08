RODEN – het zal niemand zijn ontgaan; de Roder voetbalclub VV Roden viert dit jaar haar 90-jarig jubileum. Op 1 augustus bestond de club aan de Norgerweg op de kop af 90 jaar. Reden om het hele nieuwe seizoen leuke activiteiten te organiseren, laat voorzitter Hans de Vries weten. De aftrap van het feestseizoen wordt gegeven op zaterdag 24 augustus. “Om 15:00 uur starten we met een receptie voor leden en genodigden. Daarna, om 17:00 uur, is er een groot toernooi voor alle 1e elftallen van de voetbalclubs in Noordenveld. GOMOS, Peize, Veenhuizen, Nieuw-Roden, ONR en Roden strijden in 2 poules tegen elkaar. Dat gaat zeker leuk worden, 6 derby’s, haha. En vanaf 20:00 uur barst het feest los met Lytse Hille en Eltjo.” Ook over de andere activiteiten die op het programma staan doet Hans de Vries graag een boekje open. Over de succesactie die ze 10 jaar geleden ook eens georganiseerd hebben onder andere. “In oktober organiseren we in samenwerking met Jumbo Jansema de ‘voetbalplaatjesactie’. Alle jeugdleden worden op de foto gezet, net als de teams en de seniorenteams. Die plaatjes kun je plakken in een uniek boek over 90 jaar VV Roden. Een prachtig boek met mooie, historische verhalen.” Verder worden sponsoren in de watten gelegd tijdens een speciale sponsoravond en staat er aan het einde van het jaar een pub quiz op het programma. En in 2020 gaan de activiteiten gewoon door. Een ding is zeker: het feestjaar wordt afgesloten met een Zeskamp op de voetbalvelden.