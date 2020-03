RODEN – ‘Hij flikt het toch maar mooi even’, klonk het op de redactie van De Krant, toen bleek dat Ronald Koeman en Patrick Lodewijks de opening van het nieuwe kunstgrasveld zouden bijwonen. Met ‘hij’ werd Hans de Vries bedoeld, preses van VV Roden. Het coronavirus gooit echter roet in het eten. ‘Ik ben chauffeur en was onderweg vanuit Luxemburg, toen ik de interland tussen Nederland en Noord-Ierland op de radio volgde’, memoreert Hans. ‘Toen dacht ik: het zou toch mooi zijn als Koeman naar Roden komt. Hij komt hier uit de buurt (Groningen) en is hier met FC Groningen, PSV en FC Barcelona geweest. De cirkel zou weer mooi rond zijn.’ Zou inderdaad, want de praktijk is weerbarstig. Koeman en Lodewijks hadden weliswaar tijd gemaakt om langs te komen, maar het coronavirus blijkt onverbiddelijk. En dus: géén officiële opening van het kunstgrasveld (voorlopig). Ook de vrijwilligersavond die aanstaande zaterdag zou plaatsvinden, gaat niet door. ‘Het wordt een gezellige avond met Henk de Haan’, sprak Hans eerder nog enthousiast. ‘Juist voor onze vrijwilligers willen wij een topavond op poten zetten. Zij verdienen dat’, klonk het. De vrijwilligersavond zal nu ongetwijfeld op een ander moment plaatsvinden.