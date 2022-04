TOLBERT –Hans Maring is liefst 25 jaar huisarts in Tolbert. Dat jubileum ging niet ongemerkt voorbij. De bijna 63 jarige Maring die onlangs is verhuisd met de praktijk naar het Medisch Centrum Westerkwartier, is afgelopen vrijdag op 1 april blij verrast door zijn team. Voor deze speciale gelegenheid was het Roder Jongenskoor aanwezig (waaronder zijn eigen zoon) om hem toe te zingen.