Hans Nijland op dreef tijdens vermakelijke sponsoravond VV Westerkwartier

NIEBERT – Donderdag 16 maart organiseerde VV Westerkwartier een gezellige avond voor haar sponsorrelaties. De jonge club die in 2019 is ontstaan door het samengaan van SVMH en VV Boerakker had als gast voor deze avond Hans Nijland, oud directeur van FC Groningen en tevens langstzittende directeur uit de eredivisie uitgenodigd. Nijland, zelf in het verleden nog speler bij VV Niekerk, is geen onbekende in het westerkwartier en zorgde voor een vermakelijke avond.

Na het welkomstwoord van voorzitter Richard Kraaijinga, waarin hij de sponsors bedankte voor hun steun aan de club de afgelopen seizoenen, kreeg Nijland het woord. Vele anekdotes en prachtige verhalen vanuit Hans zijn FC carrière passeerden de revue. Van het aankopen van Luis Suárez, de onderhandelingen in Düsseldorf voor Filip Kostić tot de trainingskampavonturen van FC vedette Martin Drenth. Met veel passie en de nodige humor werden de verhalen verteld aan de sponsoren van VV Westerkwartier.

Aan het einde van de avond werd er een verloting gehouden waarbij er mooie voetbalprijzen, zoals twee toegangskaarten voor FC Groningen, een sjaal van sc Heerenveen en een gesigneerde bal van FC Emmen werden uitgereikt. Hans Nijland verlootte onder de aanwezigen zijn boek ‘Boerenbluf op de transfermarkt’. Tot slot wenste hij het eerste elftal van de vijfdeklasser, onder leiding van Johan Wardenier, veel succes voor de rest van het seizoen. VV Westerkwartier kijkt terug op een zeer geslaagde sponsoravond.