Hans van der Mark exposeert binnenkort in Norg en Peize

‘Beeldende kunst is voor mij een levensvorm, het is altijd zichtbaar aanwezig.’

NORG – Hans van der Mark maakt kunst, vooral schilderijen. Bij hem thuis is het voor kunstliefhebbers een waar walhalla. Op dit moment worden er werken uitgezocht voor maar liefst drie komende exposities. In de woonkamer worden zijn kunstwerken gesorteerd. Vanaf 20 april is er een expositie te zien in De Brinkhof in Norg. Ook is er tijdens de Open Atelierroute van Verkuno in het weekend van 7 en 8 mei een expositie in De Paardenstal in Peize en een iets groter overzicht in de Kerk van Peize. ‘Een expositie moet uitgebalanceerd zijn en de schilderijen moeten passen in de ruimte. Daarom bekijken we altijd eerst de ruimte voor dat we het gaan inrichten. De Kerk van Peize is voor mij zo’n uitdagend voorbeeld. Moeilijk en prachtig tegelijkertijd.’

Hans vormt samen met zijn vrouw Atty een goed ingespeeld team. Sinds 1974 kennen ze elkaar en zijn ze getrouwd. Na enkele omzwervingen hebben zij in Langelo voor een langere periode Galerie Markant gehad. Een galerie voor Hedendaagse Kunst. ‘Ik help Hans mee met vooral de exposities en hou voor hem ons Instagram bij. We hebben hierop maar liefst 4000 volgens en dat van overal ter wereld. Ons netwerk is hierdoor erg groot. Het maakt ons ook mogelijk om bijvoorbeeld in Amerika te exposeren. Dit was onder andere bij Art LA in Los Angeles. Ook hebben we veel internationale Kunstbeurzen bezocht.’ Hans van der Mark is hier duidelijk over. ‘Ik vind het een natuurlijk gegeven dat je laat zien wat je maakt. In de jaren zestig waren mijn werken al te zien in Assen en Groningen. Een expositie is als een visitekaartje.’

Hans kenschets zichzelf als iemand die bezeten is van kunst. ‘Ik ben in hoge mate altijd met kunst bezig. Ik weet niet beter. In mijn familie was kunst altijd zichtbaar aanwezig. Als kind bezocht ik al het Rijksmuseum en thuis stond een schildersezel in de kamer. Kunst is voor mij zoals een bal bij een voetballer hoort. Het is er altijd. Ik probeer steeds uniek te zijn. Toeval en actie gaan hand in hand. Ik kan zeer geconcentreerd met een werkstuk aan de slag zijn. Meestal met meerdere. Drie tot vijf werken tegelijkertijd aanpakken is geen uitzondering. Ik werk al schrapend, schurend, wegvegend, spoelend en snijdend. Telkens op zoek naar andere vormen, kleuren en materialen. Kunst is een sturend toeval voor mij. Beeldende kunst is een levensvorm, het is altijd zichtbaar aanwezig.’

Met zijn 78 jaar is Hans nog zeer actief. Niet alleen kunstzinnig, maar ook hardlopend staat hij zijn mannetje. Om de dag 10 kilometer. ‘Ook dat is een levensvorm. Ik loop al heel lang hard. Vroeger ook wel marathons. Al lopend in een vast ritme komt er bezinning en vind er een denkproces in het hoofd plaats. Dat helpt bij het schilderen.’

Opmerkelijke presentaties zijn er ook. Zo heeft de bekende pianist Margin Alexander uit New York een schilderij van Hans van der Mark gebruikt als inspiratiebron voor een muziekcompositie. ‘Mijn schilderij Ámazing Balance’ dat ik hier op de foto in mijn hand heb, werd gebruikt als inspiratie. Dat is toch prachtig. Het staat ook op onze website www.handvandermark.nl.’