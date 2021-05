Hans van der Veen en Lubbert Dijk geven tips voor Dream Team VV Westerkwartier

BOERAKKER – Deze week gaat De Krant op zoek naar het Dream Team van VV Westerkwartier. Een fusieclub en daarom kunnen er voor VV Westerkwartier namen worden genoemd van SVMH, Boerakker, maar natuurlijk ook van het huidige VV Westerkwartier. Om meer te weten over de (voormalige) club(s) ging De Krant in gesprek met Hans van der Veen en Lubbert Dijk. Tevens geven zij alvast een aantal tips voor het samen te stellen Dream Team van VV Westerkwartier.



Spreek je over Hans van der Veen, dan heb je het over de ‘Manus van alles van SVMH’. Tenminste hij heeft veel voor de club gedaan. De laatste jaren heeft hij zijn vizier meer op zijn eigen maatschappelijke carrière gezet en afstand genomen van de werkzaamheden binnen SVMH. Datzelfde geldt ook voor Lubbert Dijk. Ook hij heeft veel voor zijn oude club Boerakker gedaan. Trainer, speler, leider, penningmeester (21 jaar) noem het maar op. Nu doet Dijk wat werkzaamheden in de kantine van fusieclub Westerkwartier in Boerakker.



“In 2019 is de fusieclub Westerkwartier ontstaan”, vertellen de mannen. “Eigenlijk is dit geruisloos in elkaar over gegaan. De noodzaak ervan was destijds duidelijk aangegeven en daar is door de leden prima op gereageerd”. Beide mannen zijn erg content over de gang van zaken zoals het nu binnen Westerkwartier gaat. “Het is emotie, herinnering en geschiedenis”, zoals Hans van der Veen het omschrijft. “Er is nu een toekomstgerichte vereniging ontstaan. Natuurlijk is het lastig geweest voor leden van SVMH om de overstap van zondag naar zaterdag te maken. Er ontstaat een aantrekkingskracht van erbij willen horen. Voor Boerakker, die voorheen ook op zaterdag heeft gevoetbald, is de stap minder lastig”.



Eigenlijk zijn beide mannen niet zo van op de voorgrond staan. Het siert ze. Hans is op 8-jarige leeftijd bij SVMH begonnen. “Als keeper”, zegt hij. “Want als speler was ik niet goed genoeg. In 1988 ben ik met onder andere Jan Huitema, Sietse Venema, Henk van Duinen en als trainer Tjeerd Nijboer vervroegd naar de senioren overgeheveld, met als hoogtepunt het kampioenschap in 1988 met promotie naar de 4e klasse. Het is vanaf dat moment telkens op en neer gegaan. Van 4e klas KNVB naar 1e klas GVB en andersom”. Lubbert is eveneens op 8-jarige leeftijd met voetballen begonnen. De trainer zette hem in de voorhoede, maar Lubbert was alleen maar in de middencirkel te zien. “Ik was achterhoedespeler en niet anders”, zegt hij. “Met Jan en Wim Posthumus, neef J.H. Posthumus, Wim Heuker, Aldert Gritter, Derk de Vries en Fokke Boonstra heb ik vele wedstrijden gespeeld”.



Als je praat over SVMH hebben een aantal bekende namen de revue gepasseerd, zoals onder andere Meerten Bralts, Sietse Venema, Henk van Duinen, Bram Maipauw Bertus Palsma, Harrie van der Heide en Meine Snip. Als we het hebben over coryfeeën van Boerakker, vallen snel de namen van J.H. Posthumus (Lutje), Hendrik Zantinga, Klaas Oost, Gerard de Jong, Henk Gaikema, Renze Dijk en W.P. Wouda.



Volgens beide mannen is er een groot verschil tussen vroeger en nu. “De beleving is anders”, zeggen ze. “Men gaat zomaar op vakantie, een weekend weg of naar een verjaardag in plaats van trainen. De mentaliteit is anders. Er zijn meer andere interesses. In de tijd van hun voetballeven ben je als team of speler bereid een ander team te helpen. Nu wordt er alleen maar afgezegd of niet eens op gereageerd bij een oproep”.



Hans en Lubbert zien vooral plekken in het Dream Team van VV Westerkwartier weggelegd voor oud-spelers, maar het woord is natuurlijk aan de lezers van De Krant. Wie moeten volgens jou een plekje in het Dream Team van VV Westerkwartier krijgen? Vanaf vandaag kun je tot en met zondag 16 mei stemmen op jouw favoriete speler per linie plus een coach. Elke ingevulde naam, dus een keeper, verdediger, middenvelder, aanvaller en coach, krijgt een stem. Die stemmen worden uiteindelijk bij elkaar opgeteld en op basis daarvan wordt besloten wie de beste is. Zo wordt duidelijk wie een plekje heeft veroverd in het Dream Team en dus de beste speler van de betreffende club aller tijden op die positie is. Stemmen kan door een mail te sturen naar dekrant@media-totaal.nl of per post naar De Krant, Gedempte Haven 5, 9301 LN in Roden of reageer op de Facebookpagina van De Krant.